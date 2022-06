Eesti võrkpallimeeskond teenis Kuldliigas kolmanda järjestikuse võidu

“Me mängime iga mänguga paremini,” ütles Eesti koondise peatreener Fabio Soli mängu tulemust kommenteerides, “täna tõestasime, et suudame vajalikul hetkel vastast survestada ja täita oma eesmärgid. Minu jaoks polnud tähtis mitte ainult võit vaid ka meie kindel esitus erinevates mängusituatsioonides. Teeb head meelt, et täna oli vaid paar olukorda, kus me ei kontrollinud mängu. Väga rahul olen bloki-kaitse mänguga ning täna nägin palju sellist, mida oleme treeningutel harjutanud, nii rünnakul kontrapallide mängimisel kui ka kiirete rünnakute ehitamisel. Olen väga õnnelik ja väga uhke oma poiste üle, see oli tulemus, mida nad väärisid!”