DELFI SARDIINIAS | Venemaa rallimees Nikolai Grjazin: kahju, et mul ei lubata Eestis võistelda, sealsed teed on mu lemmikud

„Eesti valitsus ei luba mul Rally Estonial võistelda,“ tunnistas Grjazin. „Sellest on väga kahju. Eesti teed on mu lemmikud ja ma oleks kindlasti soovinud seal võistelda.“ Teadupärast on 24-aastane Grjazin varasemalt Eestis palju võistelnud ja treeninud.

Seoses Venemaa agressiooniga Ukraina vastu, on valdav enamus Venemaa sportlasi rahvusvahelisest võistluskarussellist välja lõigatud. Rahvusvaheline autospordiliit FIA pole aga seni Grjazinile võistlemiseks takistusi teinud. Ainus sanktsioon seisneb selles, et ta ei saa oma autol kanda Venemaa lippu.

Küsimuse peale, kas FIA ei saa teda Eestis võistlemise küsimuses aidata, tõdes Grjazin, et riikide seadused on alaliidu reeglitest üle. „Kahjuks pole midagi teha ja keegi ei saa aidata,“ nentis ta.

„See on nii Rally Estonia, Eesti autospordi liidu kui ka Eesti olümpiakomitee otsus, et meil ei stardi ei Vene, Valgevene ega neutraalse lipu all sportlased. Nii kaua, kui see otsus on meie käes ja Grjazin siia ei tule,” rääkis Aava Betsafe`i podcastis.