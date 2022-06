VIDEO | Moto GP-sarja tiitlipretendent jäi tragikoomilisel viisil oma teisest kohast ilma

"Ainuke asi mida ma teha saan on vabandada. Sellisel eksimused on täiesti lubamatud ning see oli täielikult minu viga. Sõitsin täiesti piiri peal ja mul ei olnud aega, et finišisirgel paiknenud meeskonna tablood jälgida. Niisiis vaatasin ringide kontrollimiseks hoopis pealtvaatajatel mõeldud tablood, kus oli kirjas, et sõita on jäänud veel üks ring. Seega läbisin veel ühe ringi ja unustasin täielikult, et Barcelonas tähistatakse viimast ringi numbriga null, mitte üks," vahendab Autosport pettunud Espargaro sõnu.