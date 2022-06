Erakordne võimalus, segadus mängukohaga ja tihe lennugraafik ehk Kuidas Eesti koondis takistuste kiuste Argentinaga kohtus

Maavõistlusmäng kahekordse maailmameistriga tehti ametlikuks kõigest nädal enne kohtumist, mis on jalgpallimaailmas erakordselt lühike aeg. See tõi omakorda Eesti jalgpalliliidule kaasa omajagu logistilisi väljakutseid.

"Üldjuhul algab kõik sellest, kui ühel hetkel saame teada oma vastased: olgu see siis Rahvuste liiga, MM- või EM-valikmängud. Olukord on grammi võrra lihtsam, kui satume suurtesse gruppidesse," rääkis jalgpallikoondise mänedžer Miko Pupart. "Siis ei ole sellist muret nagu praegu, et peab hakkama korraldama sõprusmängude ja mõtlema, kellega mängida. Siis on kohe teada kõik vastased, kohe pannakse paika mängu kuupäevad. Palju on neid riike, kes mängivad alati samas linnas ja samal staadionil, siis on asi eriti lihtne."

"Tavaliselt on nii, et sügisel-talvel on loosimine ja järgmise aasta märtsis algab valiksari. Siis on 3-4-5 kuud aega esimese mänguni. Kui sihtkoht on teada, tuleb organiseerida lennud, hotellid, treeningväljakud, kohalik transport. Kui mäng hakkab lähenema, siis hakkab suhtlus mängijate ja klubidega," kirjeldas Pupart enda ülesandeid.

Puparti sõnul tekkis esimene kontakt Argentinaga 24. mai õhtul. "Selle mängu puhul on üks vahendaja - me ei suhtle otse Argentinaga, vaid üks agentuur on vahel. Nad hoolitsevad selle eest, et nii meil kui argentiinlastel oleks kõik korras. Vähemalt hotellide poole pealt oli minu roll lihtsam: pidin ütlema, mida meil vaja on ja nemad leidsid lõpuks selle hotelli, kus praegu viibime."

Tõeliseks probleemiks osutus aga Pamplonasse lennu organiseerimine. "Ükskõik, kuhu oleksime pidanud lendama, mäng tuli väga lühikese etteteatamisega. Praegusel perioodil lendab pool Euroopat ringi, sest kõik mängivad kuskil ja Euroopa koondised peavad lendama tšarteriga. Suvehooaeg algas ka, väga palju puhkusereise toimub praegu," märkis mänedžer. "Lennufirmad ütlesid meile, et lihtsalt pole lennukeid pakkuda. Meile pakuti igasuguseid ime aegu."