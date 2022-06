BLOGI JA FOTOD | Maagiline Messi lõi Hispaanias eestlaste võrku viis väravat

Võrreldes neljapäevase Rahvuste liiga mänguga San Marino vastu on peatreener Thomas Häberli algkoosseisus tegemas mõned vahetused. "Pärast seda on Malta mänguni kolm päeva aega, kuid (San Marinost) on ainult kaks päeva möödas. Peame leidma hea tasakaalu." Tõenäoliselt ei alusta väravas Karl Jakob Hein, kes laupäevase treeningu vahele jättis. Võrreldes San Marino mänguga pole kindlasti koosseisus Joonas Tamme, kes perekondlikel põhjustel Hispaaniasse kaasa ei reisinud.