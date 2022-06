Eesti võrkpallikoondis sai raudvara juubelimängus valusa kaotuse

Eelmistes mängudes kaotas Eesti 2:3 Portugalile ja võitis 3:0 Luksemburgi. Need kohtumised peeti samuti võõrsil. Kodupubliku ette tuleb koondis Hõbeliigas esimest korda kolmapäeval, 8. juunil Tartus. Vastasteks on Rootsi.

A-gruppi juhib seitsme punktiga Portugal, teine on samade punktidega Rootsi. Eestil ja Sloveenial on viis punkti, aga Eestil on üks mäng vähem peetud. Viimasel positsioonil oleval Luksemburgil pole kirjas ühtegi punkti.