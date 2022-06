DELFI PAMPLONAS | Thomas Häberli: kui võtame Argentina kohtumist sõprusmänguna, võime saada haiget

"Kui võtame seda kohtumist sõprusmänguna, võime saada haiget," rääkis šveitslane mängueelsel pressikonverentsil. "Teame fantastilise vastase kvaliteeti. Peame homme mängima oma parimal tasemel kui mitte veel enamal."

Võrreldes neljapäevase Rahvuste liiga mänguga San Marino vastu on Häberli algkoosseisus tegemas mõned vahetused. "Pärast seda on Malta mänguni kolm päeva aega, kuid (San Marinost) on ainult kaks päeva möödas. Peame leidma hea tasakaalu."

"Hinnanguliselt on tegu maailma parima koondisega," lisas Häberli Argentina kohta. "Kui nad hoogu satuvad, võib sündida palju väravaid. Peame leidma oma rütmi. San Marinoga võrreldes on muutus hiiglaslik, aga meil on eelmisest aastast head kogemused olemas tipptiimide vastu nagu Belgia ja Wales."

Häberli enda jaoks on samuti Argentinaga mängimine suur sündmus. "See on au ja uskumatu olukord. Hindan väga Argentina riigi kirge ja nende koondist. Nad mängivad alati südamega. Suurepärane on nendega sõprusmängus kohtuda."

Šveitslane kiitis ka Argentina talismani Lionel Messit. "Kui tema väravaid vaadata, ei saa video 30 minutiga läbi. Neid väravaid saab vaadata õhtuni välja. Ta on fantastiline mängija, midagi muud mul lisada pole," sõnas Häberli.

Argentina koondis laupäeval pressikonverentsi ei korraldanud. Argentiinlased saabuvad Pamplonasse alles pühapäeval.