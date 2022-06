DELFI FOTOD PAMPLONAST | Mattias Käit mängust Argentinaga: kahekordse maailmameistriga tihti ei kohtu, aga me ei tohi üle mõelda

"See on meie jaoks kindlasti suur au ja rõõm, et saame sellise vastasega mängida. See on suur väljakutse. Teame, missugune kvaliteet homme ees ootab," rääkis Karol Mets mängueelsel pressikonverentsil Eesti ajakirjanikele. "Kaitsjana ootan väga tõsist tööpäeva."

Argentina erinevate väljaannete väitel on koondise superstaar Lionel Messi pühapäeval alustamas algkoosseisus. Lõplik tõde selgub mõistagi pühapäeval mängu eel. Metsa sõnul see aga otseselt lisamotivatsiooni ei anna. "Kõikideks tema headeks omadusteks tuleb valmis olla. Eraldi motivatsiooni see ei lisa, aga hea on samal väljakul olla," kommenteeris koondislane.

Eesti jaoks on juunikuise koondiseakna kohtumised väga erineva iseloomuga. Kui jalgpallimaailma kääbusriikide San Marino ja Malta vastu mängitakse Rahvuste liigas punktide peale, siis kahekordse maailmameistri Argentinaga kohtutakse sõprusmängus. "Niimoodi mängudelt ümber lülitamine pole raske," rääkis Mets. "Tulemuse osas on midagi raske ennustada. Argentina on ilmselge favoriit. Loodetavasti suudame hästi vastu panna ja hea lahingu anda."

Koondise keskväljamootori Mattias Käiti sõnul peavad eestlased mängima agressiivselt, et oleks üldse võimalus Argentinale vastu saada. "Nad on väga agressiivsed ja tahavad palli kohe tagasi võita. Peame ise olema samamoodi agressiivsed ja iga duelli eest võitlema," sõnas ta.

"Oleme Argentina klippe vaadanud, äärekaitsjad mängivad neil kõrgel. Peame olema kannatlikud, palli ei tohi kergelt ära anda. Tuleb anda endast maksimum," lisas Käit.

Käiti sõnul on Argentina-suguse koondisega mängimine suur sündmus ja privileeg. "Kahekordse maailmameistriga mängimine - seda ei juhtu tihti," sõnas ta. "Samas ei tohi üle mõelda. Läheme mängima nagu igat mängu. Oleme varasemalt ka teiste tugevate koondise vastu mänginud, nagu näiteks Belgiaga."

Kohtumine Eesti ja Argentina vahel algab Pamplonas El Sadari staadionil Eesti aja järgi kell 21.