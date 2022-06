Punase lipuga kohtunik ja teadmatus: Sardiinia ralli laupäev lõppes farsiga

Tänaku aeg oli katse finišis üle poole minuti kehvem kui kiireimat aega näidanud Kalle Rovanperäl, aga seda korrigeeritakse. Enne pühapäeva on Tänaku edu teisel kohal oleva Breeni ees üle 45 sekundi, Loubet jääb maha enam kui minutiga. Kui kohtunikud on viimase katse aegades parandused teinud, saame öelda ka täpsed vahed.