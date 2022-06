Naiste jalgpallikoondis jahib MM-valiksarjas esimesi punkte

Naiste koondise ühe peatreeneri Anastassia Morkovkina sõnul on juunikuised vastased Eesti koondisele paras proovikivi. „Juunikuu mängudes soovime näha arengut, mis võrreldes viimaste mängudega toimunud on: paremat füüsilist vormi ja võistkondlikult sujuvamat koostööd. Mõlemad mängud tulevad ootuspäraselt kiire tempoga, kus vastasteks on tipptasemel mängijad. Samas teame, et meie naiskonnas on sügavust ja oskusi, mida neile vastu panna,“ rääkis Morkovkina.