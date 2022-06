VIDEO | Vaata, kuidas Lappi esikohalt katkestas ja Neuville üle katuse käis!

Lappi arvas Rallit.fi portaaliga rääkides, et ilmselt on auto nii katki, et ta ei saa sellega ka homme rally2 reegli järgi starti tulla.

"Muidugi oleme pettunud, kindlasti on ka Thierry. Tal ei olnud pärast eilset tehnilist probleemi palju kaotada, sellepärast läksime rajale teistsuguse rehvivalikuga. Kahjuks peab ta katkestama, peame kindlasti mootori üle vaatama. Teadsime, et tuleb väga keeruline päev, millest pole veel pooltki läbi. Arvan, et veel palju on juhtumas, loodetavasti mitte meiega. Peame nüüd ettevaatlikud olema," kommenteeris WRC All Live otseülekandes Hyundai tiimipealik Julien Moncet.