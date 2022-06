Saaremaa malefestivali välkturniiri võitis Saksamaa suurmeister

Festival jätkub laupäeval ja pühapäeval kiirturniiriga, mille kahel esimesel aastal on võitnud just Daniel Fridman.

Coop Saaremaa III malefestival on Treeningpartner/Pühajärve maleklubi poolt korraldatav turniir. Peakorraldaja Urmas Randma sõnul näitab suur osalejate arv, et Saaremaa malefestivalist on saanud üks väga oodatud malesündmus kogu Euroopas.