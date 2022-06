Hispaania spordilehe uudis Rafael Nadalist ja Wimbledonist ei vasta tõele

Marca kirjutas, et 36-aastane Nadal ei kavatse sõltumata French Openi finaali tulemusest Wimbledonis osaleda ning plaanib tennisest puhkust võtta.

Nadali esindaja Benito Perez-Barbadillo lükkas selle informatsiooni ümber. Ta kirjutas Twitteris: "See Marca uudis on vale. Ma rääkisin eilse pressikonverentsi järel ajakirjanikuga ning nad võtsid artikli maha. Nadal teeb kõik endast sõltuva, et Wimbledonis mängida."