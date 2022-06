FIA tuli tolmu pärast kurjustanud rallisõitjatele vastu, ajakava muutus pisut

"Nähtavus on kapotini. Tee on vaid auto laiune, puud tee ääres. Need katsed on niimoodi tapjalikud. Kui sa kuskil eksid, saab see olema kõva peatumine," rääkis Tänak teise kiiruskatse lõpus.

"See oli teada. Me mainisime seda FIA-le ja korraldajatele. Meil oli juba rajaga tutvudes tolmuga probleeme, aga keegi ei taha meid kuulda võtta. Ilmselgelt on telekava ja ajakavaga kitsas. Iga aasta sama jama. Sõitja seisukohast on sellest kahju, sest see on tõeliselt ohtlik," lisas Thierry Neuville.

Terranova katse teiseks läbimiskes olid ilmaolud paranenud, tolm haihtus kiiremini. Tänaseks on FIA riske pisut maandanud ning stardiintervalle Tempio Pausania ja Erula-Tula katsete esimesel läbimisel minuti võrra suurendanud. DirtFishi teatel peavad sõitjad selle eest tänama FIA delegaati Timo Rautiainenit, Marcus Grönholmi endist kaardilugejat ja kahekordset maailmameistrit.

"Timo Rautiainen tuli selle ettepanekuga välja ning ei võtnud kaua aega, kuni me kõik "jah" ütlesime. Oleme neljaminutiliste intervallidega väga rahul," rääkis Toyota tiimipealiku asetäitja Kaj Lindström.

"Kahju, et meil neid varem ei olnud. Me teame, et nendel varahommikustel katsetel, kell seitse, kohtab harva mingit tuult ning tagumised autod peavad tolmu käes kannatama. Aga ma tean, et Timo Rautiainen tegi kõik endast oleneva, kõik võimalikud arvutused ning sellise ajakavaga poleks me saanud midagi teha."

"Nõustusime alustama päevaga 10 minutit varem, et kaheks esimeseks katseks neljaminutilised vahed saada. Seega vähem und, aga vähemalt ei ole poistel tolmu," lisas Lindström.

Tänane ajakava on seega pisut muutunud. 8.46 asemel starditakse kell 8.36.

Uus ajakava:

SS10 Tempio Pausania 1 (12,03 km) 08.36

SS11 Erula - Tula 1 (15,27 km) 09.36

SS12 Tempio Pausania 2 (12,03 km) 11.31

SS13 Erula - Tula 2 (15,27 km) 12.31

SS14 Coiluna - Loelle 1 (21,6 km) 14.38

SS15 Monte Lerno di Pattada 1 (17,01) 15.46

SS16 Coilona - Loelle 2 (21,6 km) 17.08

SS17 Monte Lerno di Pattada 2 (17,01 km) 18.16