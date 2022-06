Sardiinia ralli seitsmenda kiiruskatse lõpus ütles Ott Tänak, et tema autol on probleeme ülekande süsteemiga. Sellel hetkel jäi päeva lõpuni veel kaks kiiruskatset ning fännidel oli põhjust hinge kinni hoida, et kas napilt liidrikohalt pudenenud Tänaku Hyundai peab ikka päeva lõpuni vastu. Tänak on viimasel ajal kogenud palju ebaõnne, kuid seekord oli õnnejumalanna saarlase poolt.