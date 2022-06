Zverev sai tõsiselt vigastada ja andis Nadalile loobumisvõidu

"Ausalt öeldes mängis ta uskumatu turniiri, ta on tuuril väga hea kolleeg. Ma tean, kui palju ta võitleb suure slämmi võidu nimel, kuid hetkel oli ta väga õnnetu ja ainus asi, milles ma olen kindel, on see, et ta ei võida mitte ühte, vaid märksa enam suuri slämme. Seega soovin talle kõike head ja väga kiiret paranemist," lisas hispaanlane.