Kivioja, Räppo ja Vabaorg stardivad laupäeval Poolas Euroopa karikasarja etapil

Sprindidistantsil asub Eesti aja järgi kell 17 eliitnaiste klassis võistlustulle 38 sportlast. Number ühe all stardib maailma edetabelis 47. positsiooni hoidev poolatar Paulina Klimas, number kahe alt aga eelmisel nädalavahetusel kuni 23-aastaste vanuseklassis supersprindis Euroopa meistriks kroonitud šveitslanna Cathia Schär. Mai keskel toimunud Euroopa karikasarja etapil Caorles sai Schär neljanda koha.

Number kolme kannab Slovakkia triatleet Romana Gajdošova, kes jäi aprillis Yenisehiris peetud Euroopa karikasarja etapil esimesena pjedestaalilt välja. Kivioja stardib numbriga 19.

„Aeg on läinud vahepeal kiiresti, aga olen eelmise nädala pingutusest taastunud,“ ütles Kivioja. „Kahe võistluse vahel ei olnud treeningmaht väga suur ja kõik trennid on läinud hästi. Võistlustrass on siin üsna kerge, täiesti tasane, aga mitme suhteliselt kitsa tagasipöördega. Kõige suurem faktor võistlusel on ilmselt prognoositav tugev vihmasadu, mis võib kaarte segada. Minu eesmärk on ujumises esimestest mitte palju maha jääda ja rattarajal eesotsas olla, et oleks ohutum.“

Eesti aja järgi kell 19.30 pääseb rajale 66 eliitklassi meest, teiste hulgas Räppo ja Vabaorg. Number ühte kannab Aserbaidžaani triatleet, kes sai eelmisel nädalavahetusel supersprindi EM-il 7. koha. Number kahe alt stardib aga Euroopa meistrivõistlustelt hõbeda kaela saanud britt Barclay Izzard ning number kolme alt tšehh Radim Grebik, kes sai mai lõpus MK-etapil Arzachenas kirja 7. tulemuse. Räppo kannab numbrit 16 ja Vabaorg 36.

„Peale EM-i on treeningud ja ettevalmistus sujunud hästi. Tunne on olnud treeningutel veidi väsinud, aga üldiselt on hea,“ ütles Räppo võistluse eel. „Rada võiks küll veidi raskem olla, aga sellegipoolest usun, et sobib mulle. Eesmärk on teha sarnane võistlus EM-i B-finaalile – seda tehes on loodetavasti tulemus ka hea.“