Fitnessisportlane sai dopingu kasutamise eest karmi karistuse

Soome dopinguvastane distsiplinaarkomisjon on määranud Karinenile juba ka karistuse, milleks on nelja-aastane võistluskeeld. Lisaks otsustati tühistada kõik soomlanna võistlustulemused ajavahemikul 27. august 2021 kuni 12. november 2021. Karineni ajutine sporditegevuse keeld määrati just mullu 12. novembril, teatas Soome spordieetika keskus.