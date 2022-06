DELFI VIDEO SARDIINIAST | Martin Järveoja kuumadest oludest: parem külg on kergelt ära põlenud

"Täna oli üllatavalt okei isegi. Kerge pilv on ees, see võtab päris palju kinni. Ja uuendused, mis tehti, annavad päris palju juurde," sõnas Järveoja, pidades silmas eelkõige küljeklaasi reflektoreid. "Siiamaani on talutav olnud."

Kuumakindlamaks on tehtud ka kaardilugeja-poolselt küljelt auto all paiknevat väljalasketoru. "Seal on päris mitu kihti kuumatõrjed, aga päeva lõpuks see kuumust päris kinni ei hoia. Parem külg on kergelt ära põlenud, aga saame hakkama," lisas Järveoja.