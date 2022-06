Putin määras sõda toetanud tippsportlasele kõrge autasu

"Väga meeldiv on saada nii kõrget auhinda. Kriitikud ütlevad, et see võib olla seotud poliitikaga, kuid ma tahan teile meelde tuletada, et kuulusin meeskonda, mis võitis male meeskonnavõistluses maailmameistritiitli. Täiesti ära teenitud. Aitäh meie presidendile minu teenete arvestamise eest," ütles 32-aastane Karjakin TASS-ile.