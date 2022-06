VIDEO | Kes lõi Premium liigas maikuu kõige ilusama värava?

Oma lemmiku poolt saab hääletada premiumliiga.ee lehel ning hääletus kestab 10. juuni hilisõhtuni. Ilusaimale tabamusele on auhinna välja pannud Ramirent Eesti.

Maikuu ilusaimate väravate kandidaadid tulevad neljast erinevast klubist. Konstantin Vassiljev pallib Tallinna FC Flora ridades. Ats Purje on JK Tallinna Kalevi ründaja. Pavel Dõmovi ja Nikita Ivanovi näol on tegu Tallinna JK Legioni mängijatega ning Ernest Agyiri on Tallinna FCI Levadia ääreründaja.