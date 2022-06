Noored tenniseässad pöörasid omavahel tülli: kasva suureks ja lõpeta valetamine!

Ruudi treenerist isa Christiani sõnul on taanlase süüdistused aga täielik nonsenss ning temaga samal meelel on ka tennisist ise: "See mida Holger väidab on täielik vale. Jah, me vahetasime peale mängu samas kohas riideid, aga riietusruumid on Prantsusmaa lahtistel väga suured. Me olime oma meeskonnaga ühes nurgas, kus ma võtsin jäävanni ning sõime koos pitsat. Meeleolu oli tõesti väga hea. Holger oli aga täiesti ruumi teises otsas. Seega ma ei tea, kuidas ta saab väita, et talle midagi näkku karjusin. Ma olen väga pettunud, et keegi minu kohta valesid levitab. Loomulikult on tal õigus minust arvata, mida ise tahab, aga valede välja mõtlemine on täiesti teine asi. Ma loodan, et see on viimane kord, kui ta nii teeb," selgitas Ruud Norra Eurospordile antud intervjuus oma nägemust intsidendist.