Dani Sordo: kui sõitja minestab ja tapab 20 pealtvaatajat, mis siis saab?

Sordo osutas, et kestvusrallidel nagu Dakar on masinad korraliku kliimasüsteemiga varustatud. "See on ralli. Täpselt selline, nagu inimesed tahavadki. Siin saab kuum olema. Pärast seda minnakse Keeniasse, kus on samuti kuum. Järgmisel aastal on sama asi, keegi ei tee midagi. Keegi ei tee mitte midagi! Nad arvavad, et rallisõitjad peavad lihtsalt kannatama. Ma ei saa sellest aru."