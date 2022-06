Endine esireket palus Swiatekilt vabandust

Endine esireket tekitas sel nädalal väiksemat sorti skandaali, kui teatas, et tänavu on vaid üks naiste üksikmäng pandud hilisõhtusse sessiooni, sest "meeste mängud on huvitavamad".

Neljapäeval palus 42-aastane Mauresmo oma sõnade eest vabandust. "Palun vabandust nende mängijate käest, kes tundsid end minu avalduse järel halvasti. Need, kes mind teavad mängijakarjääri ajast ja väljaspool tennist, on kursis, et ma olen võrdõiguslikkuse ja naiste tennise eest võitleja," sõnas esimest aastat French Openi direktorina töötav prantslanna. Ta lubas, et järgmisel aastal koostatakse mängugraafik võrdsematel alustel.