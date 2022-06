Mattias Käit kahvatust teisest poolajast: selliseid asju me endale lubada ei saa

Thomas Häberli hoolealused võtsid kohustusliku võidu, kuid teisel poolajal jäid võõrustajad ootamatult hambutuks ning kohati olid teravamad võimalused San Marino meestel.

"Peaasi, et võit tuli, aga teisel poolajal... Ma ei tahaks öelda, et laisaks muutusime, aga kuidagi lasime neil võimalusi tekitada," vaatas Eesti koondise keskväljamootor Mattias Käit mängule tagasi. "Sellist asja lubada ei saa, oleksime mängu lõpuni pidanud olema kontsentreeritud. Põhiline on siiski võit - see oli peamine asi, millest mängu eel rääkisime."

"Ei tahaks öelda, et läksime seisu hoidma," lisas Käit teise poolaja mängupildi kohta. "Oleksime pidanud ühe värava veel lööma, siis oleks juba kindlam seis olnud. Kuidagi ei olnud meie mäng teisel poolajal nii hea kui esimesel. San Marinol üks või kaks varianti oli, ega neil ka rohkem polnud, aga selliseid asju me ei saa ikkagi lubada."

Kui San Marino on FIFA edetabeli kõige kehvem meeskond, siis pühapäeval ootab ees sõprusmäng maailma absoluutse tipu Argentinaga. "Suur vahe," muigas Käit. "Inglise keeles öeldakse: once in a lifetime opportunity. Kes seal Argentina poolt mängivad, eks me näe, aga kindlasti tuleb kõva andmine. Läheme kindlasti paremat andma. Ise ootan mängu huviga."

Ka peatreener Häberli rääkis mängu järel, et kõige tähtsam oli võidu teenimine, kuid kohtumise lõpuga ei saa rahule jääda. "Viimase 30 minuti üle ma õnnelik pole," tõdes šveitslane. "Hea oli see, et avapoolajal kaks väravat lõime. Meil oli surve võita ja hästi alustada."

"Kui kolmandat ei löö, siis on vastasel alati võimalus veel mängu tagasi tulla. Oleksime pidanud kolmanda lööma, siis oleks mäng läbi olnud," sõnas Häberli, kes roteeris palju koosseisuga ning kasutas ära ka kõik viis vahetust. "Neli mängu kahe nädalaga, juba kolme päeva pärast mängime jälle," tõi peatreener välja tiheda graafiku.

Seejuures on kaks järgmist mängu väga erineva iseloomuga. Kui pühapäeval ootab ees sõprusmäng Argentinaga, siis 9. juunil Rahvuste liiga kohtumine Maltaga. "Hea meel on Argentina vastu mängida, aga Malta mäng on suurem prioriteet ja kõige tähtsam. Püüame leida hea tasakaalu," lisas ta.