Robert Kirss esimesest koondiseväravast: väga hea tunne, mentaalne linnuke on kirjas

„Mattias (Käit) tõi peaga keskele ja see oli koht, kus pidin olema. Kukkus ilusasti ette ja lõin sisse,” võttis karjääri kümnenda koondisemängu pidanud Kirss tabamuse kokku. „Väga hea tunne on. Mentaalne linnuke on kirja. Nüüd on uued väljakutsed.”

Kirsi sõnul sai ta hommikusel koosolekul teada, et sel korral alustab just tema algrivistuses. „Koosolekul sain teada, et olen põhikoosseisus ja hakkasin end mentaalselt häälestama. Olin selleks väljakutseks valmis,” tunnistas Kirss.

Meeskonna üldise esituse kohta tõdes Kirss, et kaitses suudeti suures plaanis asjad korras hoida, kuid mängupilt oleks pidanud parem olema.

„Kõige tähtsam on, et taga suutsime nulli hoida. Esitusega aga rahul ei ole. Meeskonnas ei ole keegi oma esitusega rahul. Praegu on kõige tähtsam, et saime võidu kätte,” tunnistas Kirrs. „Teist poolaega oleksime pidanud paremini kontrollima. Just mängurütmi. Me ei oleks tohtinud neile initsiatiivi anda. Peame suutma 90 minutit mänguplaanist kinni hoida. Ei tohi lasta nii pikki mõõnaperioode sisse,” tunnistas Kirss.