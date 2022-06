Venemaa hokitreener: Euroopa ei suuda meile andestada võitu suures isamaasõjas

Pljušev usub, et muu maailm on isegi rohkem nördinud kui Venemaa, et venelasi MMil polnud. "See on nende probleem, et Venemaa polnud sellega seotud. Nad ei saanud nautida Venemaa hokikoondise esitusi," ütles Pljušev Venemaa portaalile R-Sport. "Muidugi on see ka meie jaoks miinus, aga nende jaoks pole selles midagi positiivset."