Epp Mäe sai esimese suure sponsori: hinnatõus on ka minu ettevalmistuse eelarvet märgatavalt tõstnud, sestap on see hindamatu

Epp Mäe (30) on maadlusega tegelenud üle kahe kümnendi, võitnud täiskasvanute tiitlivõistlustelt viimase seitsme aasta jooksul seitse medalit, kroonitud 2015. aastal Eesti parimaks naissportlaseks, kuid tõeliselt arvestatava isikliku sponsorlepinguni jõudis alles nüüd.

„Medali ühel poolel on puhtpraktiline väärtus. Üldine hinnatõus on ka minu ettevalmistuse eelarvet märgatavalt tõstnud – sestap on abist saadav kindlustunne mõistagi hindamatu,“ rääkis mullune Euroopa meister Epp Mäe, kes lisaks MM-idelt ja EM-idelt koju toonud viis hõbe- ja pronksmedalit ning kulla Euroopa Mängudelt.