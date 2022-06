Eesti korvpallikoondise alagrupikaaslane Itaalia sai uue peatreeneri

Itaalia korvpalliliit määras peatreeneriks 49-aastase Gianmarco Pozzecco, kes on alates 2021/22 hooajast töötanud Milano Olimpia abitreenerina.

Varem on itaallane võitnud Sassari Dinamo peatreenerina FIBA EuroCupi ja Itaalia superkarika (mõlemad 2019. aastal). Pozzecco on endine tippmängija, kes võitis 2004. aasta olümpial Itaaliaga hõbemedali.

Maailmameistrivõistluste valikturniiri jätkab Itaalia jaoks 4. juunil võõrsilmänguga Hollandi vastu. Hetkel on itaallased H-alagrupi liidrid kahe võidu ja ühe kaotusega. Teisel kohal on Island (2-1) ja kolmandal Holland (1-2). Kuna Venemaa meeskond on Ukraina sõja tõttu diskvalifitseeritud, kuulubki gruppi vaid kolm koondist.