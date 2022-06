Kumb on parem variant: kas staaride viha ja rahva armastus või vastupidi? HBO hittsarja tootjad valisid esimese tee ega hakanud Los Angeles Lakersi korvpallimeeskonna kunagisi liidreid hellitama.

Luubi all on hooaeg 1979/80, kui pandi alus NBA ja kogu spordiajaloo ühele meeldejäävaimale dünastiale. Dokumentaalfilmide kummardajatel ei tasu sarja vaatamisele aega kulutada, sest tegu on komöödiasugemetega draamaga, kus faktidega käiakse ümber liberaalselt.