KUULA | "Kuues käik": Sardiinia ralli nädalavahetus kõige julgustavamalt ei alanud. Kuidas põrgukuumuses ellu jääda?

Kolm võitu järjest on 2022. aasta autoralli MM-sarjas võtnud Kalle Rovanperä, kelle edu punktitabelis Thierry Neuville'i ees on 46 punkti. Kas nüüd võtab noor soomlane lõpuks jala gaasipedaalilt veidi maha ja hakkab mõtlema tiitli kindlustamisele või äkki ei oskagi ta muudmoodi kui täisgaasiga sõita?