Argentina jalgpallikoondis seljatas kolmapäeva õhtul Londonis 3:0 Itaalia ning tõusid sellega kolmanda Finalissima (valitseva Copa America ja Euroopa meistri võitja vaheline duell) võitjaks. Lionel Messi fännid rõõmustasid üle maailma, et nüüd on tal sarnaselt Cristiano Ronaldole kaks rahvuskoondisega võidetud tiitlit. Trofeest oli fännide jaoks olulisem, et meeskond jätkas edukal kursil, kuhu praegune peatreener Lionel Scaloni nad tüürinud on. Argentinas annavad kõik endale aru, et aasta lõpus Kataris toimuv MM-finaalturniir on sel kuul 35-aastaseks saava Messi jaoks viimane võimalus võita MM-tiitel. See oleks Argentinale kolmas. Millise koondise vastu Eesti pühapäeval Hispaanias väljakule jookseb?