EOK võttis vastu kaks uut liiget, Parras kinnitati täitevkomiteesse

EOK president Urmas Sõõrumaa tänas ametist omal soovil lahkunud Oliver Kruudat tehtud töö eest ning sõnas, et Eesti Jäähokiliidu presidendina ametis olev Parras on täitevkomitee töökale kollektiivile hea täiendus.

„Rauno on väga aktiivne hoki arendamise suhtes ning kuigi jäähoki ümber on palju kirgi, on ta väga hea suhtlejana suutnud kõik omavahel koostööd tegema panna. Usun, et ta suudab EOK täitevkomitee liikmena spordijuhtimises kaasa rääkida,“ ütles Sõõrumaa.