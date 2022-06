Temposarja paarissõiduetapil Ääsmäel võidutsesid Taaramäe ja Ragilo

Kolmapäeva õhtu oli seekord küll tuulevaikne, kuid võistluse käiku

vürtsitasid tugevad hoovihmad. Meeste klassis sõitis päeva kiireima

aja välja alles juunioride klassi kuuluv Frank Aron Ragilo, kes sai

ajaks 30.21. See teeb keskmiseks kiiruseks üle 49 km/h. Teise koha

said paarina sõitnud Vidrik Vaiksaar ja Helari Pallas (+0.50) ja

kolmanda koha Risto Reinpõld ja Andre Kull (+1.03).



Naiste klassis oli kiireim eelmise aasta sarja üldvõitja Hanna

Karoline Taaramäe, kes sõitis koos abikaasa Rein Taaramäega ajaks

31.55. Teise koha pälvisid duona sõitnud Karmen Reinpõld ja Liisi

Alamaa ning kolmanda koha üksinda võistelnud Elisabeth Ebras.



Kuuekilomeetrisel jooksudistantsil oli kõige kiirem Janar Juhkov ajaga

20.49. Ta edestas teiseks tulnud Taavi Lehemaad 23 sekundiga ning

kolmanda koha saanud Kaido Vooglat kahe minuti ja 31 sekundiga. Parim

naine oli Iren Irbe ajaga 24.49. Teise tulemuse jooksis välja Jana

Väli ja kolmanda Katriin Ever.



Filter Temposarja viies etapp toimub 15. juunil Maardus. Rattureid

ootab 14-kilomeetrine distants ja jooksjaid seitse kilomeetrit.