Euroopa tugevamatest jalgpalliliigadest rääkides tuuakse esimestena ikka välja Inglismaa ja Hispaania. Suurde viisikusse kuuluvad veel Saksamaa, Itaalia ja Prantsusmaa. Nimetatud kõrgliigades ükski eestlane lõppenud hooajal mänguaega ei teeninud. Seejärel on juba maitse asi, kas edasi tulevad Portugal, Holland või keegi teine. Paljude ekspertide hinnangul on Euroopa tugevuselt kuuendaks sarjaks hoopis Inglismaa esiliiga. Just seal suutis lõppenud hooajal läbimurde teha Karl Jakob Hein. 20-aastane puurilukk tõusis Readingus kiiresti esinumbriks, kuid kahjuks tõmbas tema hooajale joone peale kodustes tingimustes saadud vigastus.