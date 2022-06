Eesti võrkpall sai poole miljoni euro suuruse rahasüsti

“Eesti võrkpalli jätkuv areng on silmapaistev. Suure tunnustusena tehtud tööle usaldati Eestile eelmisel aastal meeste EM-finaalturniiri alagrupimängude võõrustamine. 2023. aastal on Eesti naiste finaalturniiri üheks neljast korraldajamaast. Soovime oma toetusega tagada koondistele stabiilse järelkasvu ja noortele parimad tingimused treeninguteks,” ütles Graanul Investi juhatuse liige Jaano Haidla, lisades: “Uue toetusperioodi jaoks oleme seadnud kolm põhifookust. Esmalt meeste rahvusmeeskonna stabiilse järelkasvu ning arengu tagamine. Loomulikult on kõikide ootus, et tugev koondis jõuaks järgmisel EM-il play-off mängudele. Teised kaks põhieesmärki on seotud võrkpallurite järelkasvu ning ala kandepinna suurendamisega. Selleks, et kõige andekamad noored saaksid koos treenida ja väljakul parimal viisil kokku kasvada, toetame rahalise panusega kohalikke klubisid parimate noorte suunamisel Audentese Spordigümnaasiumisse. Lisaks toetame iga-aastaselt 13. maakonnas ühte klubi uute noortegruppide avamisel.”