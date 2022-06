Selgusid Eesti ja San Marino koosseisud tänaseks Rahvuste liiga mänguks

Tänase mängu kohtunikebrigraad tuleb Kreekast. Peakohtunikuna on ametis Ioannis Papadopoulos, teda abistavad äärtel Konstantinos Nikolaidis ja Vasileios Nikolakakis. Neljanda kohtunikuna on ametis Athanasios Tzilos, kes täitis sama ülesannet ka möödunud aastal Eesti ja Tšehhi vahelises MM-valikmängus. Kreekast on pärit ka mängu videokohtunikud Agelos Evangelou ja Efstathios Gkortsilas.