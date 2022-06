Meedia: Pique jäi Shakirale petmisega vahele, staarid lahutavad oma abielu

Väidetavalt jäi Pique Shakirale petmisega vahele ning on juba asunud ka perekonnast eraldi elama. Abielu lahutamine on meedia sõnul veel ainult vormistamise küsimus.

35-aastane Pique ja 45-aastane Shakira on olnud paar alates 2010. aastast, kui kohtuti MMi tunnuslaulu "Waka-Waka" muusikavideo võtetel. Neil on kaks ühist last: 9-aastane Milan ning 7-aastane Sasha.