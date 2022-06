BLOGI JA FOTOD | Tänak lõpetas Sardiinia ralli esimese pika päeva teisel kohal, kaks viimast katset jäeti ära

Tänak tõusis neljanda katsega liidriks, kuid Lappi võttis eestlaselt seitsmenda katse järel esikoha tagasi. Tänak tunnistas katse lõpus, et tema autol on jõuülekandeprobleem. "Me oleks katse lõpus nagu kolme ratta veoga sõitnud," ütles ta.