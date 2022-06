NBA finaal. Kumb jääb peale – lämmatav kaitse või kaunis rünnak? Kas Stephen Curry võiks olla läbi aegade 10 parima mängija seas?

1. Nii Warriors kui ka Celtics on üles ehitatud sama põhimõtte järgi – NBA drafti'st on sobivad mängijad üles leitud ja nende ümber meeskonda üles ehitama hakanud. Warriorsi nurgakivi on 2009. aastast Stephen Curry, Celtics pani 2014., 2016. ja 2017. aastal täppi vastavalt Marcus Smarti, Jaylen Browni ja Jayson Tatumiga. Tuumikust on Warriors mujalt endale hankinud vaid Andrew Wigginsi ning Celtics Al Horfordi ja Derrick White'i.