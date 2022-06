Rehvide purunemised olid üheks märksõnaks Portugali rallil ja saavad oluliseks ka Sardiinias. Hyundai meeskonnas sõitev Ott Tänak ütles otse, et tegemist on rehvide jaoks aasta ühe raskeima ralliga. „Palju lahtisi kive, kuumus… siin tuleb üllatusi. Olulise tähtsusega on rehvi valik, eriti eespool sõites. Lahtisel kruusal oleks vaja pehmet rehvi, aga sellise sooajaga kuumenevad need üle,“ arutles ta kolmapäeva õhtul.