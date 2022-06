Selgus noormeeste jalgpallikoondise koosseis Balti turniiri kohtumisteks Lätis

Koondise peatreeneri Alo Bärengrubi sõnul oodatakse Balti turniiri mänge huviga. „Meie eesmärk on kindlasti Eestit hästi esindada ja usun, et tulevad põnevad kohtumised. Kindlasti loodame väravaid lüüa ja mõtleme ka hea tulemuse peale,” sõnas peatreener.

„Märtsikuus toimunud laager oli positiivne ja on näha, et see seltskond on hästi kokku kasvanud. Üldjoontes oleme proovinud tuumikut koos hoida ja sel korral kaasame ka paar 2005. aastal sündinud poissi. Balti turniirid jäävad tihti perioodi, kus koolinoortel on tihe aeg ja see toob ka meile mõningaid vangerdusi. Mõeldes septembrikuiste valikmängude peale, saab nii mõnigi uuem nägu ennast Balti turniiril tõestada,” lausus Bärengrub.