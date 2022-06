Eesti jalgpallikoondise mängude vaatamiseks tuleb end nüüdsest registreerida

Eesti ja San Marino olid viimati vastamisi 2016. aasta EM-valiksarjas. Toona mängiti võõrsil 0:0 viiki, Tallinnas võitsid eestlased Sergei Zenjovi tabamustest 2:0. „Mälestused on erinevad ja tulemused erinevad. See peab tekitama sellist austust vastase ees. Peame austama oma vastast ja keskenduma maksimaalselt oma eesmärgini jõudmiseks. Peame valmis olema kõvaks vastupanuks,” sõnas Eesti koondise kapten Konstantin Vassiljev mängueelsel pressikonverentsil.

Nüüd lähevad eestlased kindlalt võidujahile. Kolmikust, kuhu kuulub veel ka Malta, pääseb C-divisjoni ainult võitja. „C-divisjon on meie eesmärk. Enne selle saavutamist ei saa karjuda, et mäng tuleb lihtne. Homme (täna) on esimene samm. Arvan, et kõik on selleks valmis, et seda teha. Seda tuleb näidata ka väljakul,” lisas Vassiljev.