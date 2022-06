Thomas Häberli D-divisjoni avamängu eel: tahame võimalikult kiiresti väravani jõuda

Mängule eelnenud trennides on rohkem rõhku pandud rünnakutele. „Peame väljakul rohkem initsiatiivi võtma. See on alati ohtlik, kuna peame ka kaitsele keskenduma. Ei tohi fookust kaotada, eesmärgiks on oma värav puhtana hoida. See on alati esmane eesmärk,” tõdes Häberli.

Rahvusvahelise Jalgpalli Liidu FIFA edetabelis viimasel kohal oleva San Marinoga kohtudes on Eesti selge soosik ning ka Häberli sõnul on meeskond seda endale teadvustanud. „Oleme jalgpallurid ja tahame võita. Peame leidma õige tasakaalu. Kõik teavad, et suure surve all ei pruugi kõik õnnestuda. See on esimene kord, kus kõik ootavad meilt võitu. Tahame selle survega hakkama saada. Usaldan oma mängijaid,” sõnas ta ning märkis, et võitmise valem on tegelikult lihtne. „Peame värava lööma. Peame trahvikastis olema konkreetsed. See on asi, mis on kõige tähtsam.”