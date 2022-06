Vassiljev San Marinoga kohtumise eel: meil ei ole illusiooni, et tuleb kerge jalutuskäik

Eesti ja San Marino olid viimati vastamisi 2016. aasta EM-valiksarjas. Toona mängiti võõrsil 0:0 viiki, Tallinnas võitsid eestlased Sergei Zenjovi tabamustest 2:0. Rahvusvahelise Jalgpalli Liidu FIFA edetabelis on San Marino viimasel kohal.

„Mälestused on erinevad ja tulemused erinevad. See peab tekitama sellist austust vastase ees. Peame austama oma vastast ja keskenduma maksimaalselt oma eesmärgini jõudmiseks. Peame valmis olema kõvaks vastupanuks,” sõnas Eesti koondise kapten Konstantin Vassiljev mängueelsel pressikonverentsil.

„Viimasest mängust on palju möödas. Mängijad on ka muutunud,” tõdes Vassiljev, kuid lisas, et kindlasti midagi lihtsat ees ootamas ei ole. „Meid ootab ebameeldiv vastane, kes tahab näidata oma parimat mängu ja midagi meie alagrupist saada. Meil ei ole illusiooni, et tuleb kerge jalutuskäik. Vajalik on maksimaalne keskendumine igas momendis ning vastasele ei tohi midagi kinkida. Rünnakul peame olema kannatlikud ja agressiivsed. Ei saa olla nii, et meie mäng muutub ümmarguseks.”

Vassiljevi sõnul on meeskonna selgeks sihiks alagrupi võitmine. „C-divisjon on meie eesmärk. Enne selle saavutamist ei saa karjuda, et mäng tuleb lihtne. Homme on esimene samm. Arvan, et kõik on selleks valmis, et seda teha. Seda tuleb näidata ka väljakul,” lisas Vassiljev.

Eesti on siiski homme uudses olukorras ehk väljakule astutakse selge soosikuna. „Seda on mainitud, et on uus olukord. See ei pea tekitama meis stressi. See peab meid mõjutama positiivselt. Meil on võimalus minna mängule positiivselt. Meist sõltub rohkem kui vastasest. Kui suudame mängu heaks tulemuseks realiseerida, siis meie enesekindlus kasvab,” rääkis Vassiljev.

Eesti ja San Marino kohtumine algab homme Lilleküla staadionil kell 19.00.