Ukraina klubide liitumine tõstaks Eesti-Läti korvpalliliiga Euroopa suurimate sekka

Protsess olevat alles lapsekingades. Ausmaa ütles, et isiklikult on ta Ukraina klubide liitumise poolt, aga otsuse teevad ikkagi klubid ja alaliitude juhatused. Neljapäeval ja reedel toimub Käärikul iga-aastane meistriliiga nõukogu väljasõiduistung, kus ideed klubide esindajatega arutatakse. Alaliidu juhatuse seisukoht saab selgeks ilmselt 15. juunil peetaval koosolekul, mitte varem.

“Alguses oli juttu ühest Ukraina klubist, aga esmaspäeval rääkisime kolmest. Vahepeal on läbi käinud ka suurem number, aga kolm paistab olevat reaalne,” rääkis Ausmaa.

Need peaksid olema BC Prometei, Kiievi Budivelnik ja Kiiev Basket. Enne Venemaa kallaletungi olid just nemad kohaliku meistriliiga esikolmikus.

Suurema hulga klubide kaasamine käiks Eesti-Läti liigale ilmselt üle jõu, sest mullu osales sarjas 14 klubi. Euroopa tippliigades on osalejate arv 16 kuni 18. See on ka viimane piir, sest eurosarjades osalevatel klubidel läheks kohtumiste arv liiga paljuks. Rohkem mänge tähendaks ühtlasi nii liigale kui ka klubidele suuremaid kulutusi.