Endine Itaalia peaminister Berlusconi loodab skandaalset Balotellit enda rüppe meelitada

"Me tahame teha Monzast superklubi ning loodetavasti on Serie A meie jaoks alles algus. Kõrgliigasse tõusmist on kindlasti tore tähistada, aga iga uus päev toob endaga kaasa uusi väljakutseid," rääkis Berlusconi lootusrikkalt oma uuest spordiprojektist.