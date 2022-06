Miks EOK epeenaistele rätsepaülikonda ei õmble?

Eesti olümpiakomitee on aastaid rääkinud rätsepaülikondadest ehk et igale sportlasele kellel on medalipotentsiaali, lähenetakse individuaalselt, luues talle võimalikult head tingimused. Paraku pole jutust kaugemale jõutud ning masstoodang jätkub. Vaid mõnele ülikonnale õmmeldakse roos rinnale ehk eraldatakse reegleid eirates C või C+ kategooria toetus.

Paraku pole C tähele plussmärgi lisamine just eriline rätsepaülikond. Kurb on see, et organisatsioonis, mille tööle annavad hinde võidetud medalid, ei nähta suurt pilti. Ei tahaks öelda, et teatud otsused või õigemini otsustamatus tuleb Eesti spordile kahjuks, aga...