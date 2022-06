KOMMENTAAR | Nõmme Kalju spordidirektor Arbeiter on noorele ajakirjanikule vabanduse võlgu

Kiire kokkuvõte neile, kes ei ole teemaga kursis. Edur tõi usutluses välja, et klubi käitus temaga eelmisel hooajal inetult – Kalju eelmine peatreener Sergei Frantsev usaldas teda kogu hooaja jooksul väljakule vaid 29 sekundiks ühe karikamängu alguses, ülejäänud hooajal ei käinud kroonilise kannavigastusega hädas olnud Edur esindusmeeskonna eest kordagi platsil, kuna peatreener olevat teda simulandiks pidanud. Hooaja lõpus, kui klubisse saabus spordidirektor Argo Arbeiter, olevat Arbeiter Edurile kinnitanud, et Frantsev jääb peatreeneriks, kuigi tegelikult oli selleks ajaks meeskonnal juba teada, et ees ootab treenerivahetus, lisaks üritas Arbeiter kolmeaastase lepinguga Edurit survestada klubist lahkuma, väites valelikult, nagu oleks klubil võimalik tema vigastuse tõttu leping lõpetada. Uue peatreeneri Eddie Cardoso tuleku järel märkis Arbeiter Edurile, et Cardoso ei näe teda oma plaanides.

Mulle on nende videote vaatamisest teravalt meelde jäänud paar seika, kus sain noore kooliõpilasena esimest korda tunda, kuivõrd ühepoolselt ja subjektiivselt võivad klubi või meeskonnaga seotud mängijad jalgpallimängu olukordi hinnata. Iga kord, kui kohtunik oli teinud kaheldava otsuse või 50-50 olukorras andnud edu vastasmeeskonnale, oldi veendunud kohtunike kallutatuses ja erapoolikus viles. Seda isegi siis, kui sama mängu jooksul tehti tegelikult sama palju või rohkemgi otsuseid Kalevi kasuks – neid olukordi ei mäletanud enam keegi. Üritasin videoid vaadates mitmel puhul välja tuua, mida võis kohtunik antud olukorras näha või fikseerida, kuid minu selgitused läksid kurtidele kõrvadele – palju lihtsam ja mugavam oli uskuda ja arvata, et kohtunikud olid mängu lihtsalt „ära teinud“. Vastutuse sai endalt ja meeskonnalt sellega ju mugavalt ära veeretada.

Artiklis oli vastulauseks antud võimalus ka Arbeiterile, kes selgitas, et Eduriga vesteldes kinnitas ta Frantsevi jäämist seepärast, et venelasel oli sel hetkel klubiga kehtiv leping. Peale selle vihjas Arbeiter, et Edur oli tema meelest „leidnud kogu aeg mingisuguseid vigureid, miks mitte trennis osaleda“, ja temaga sooviti koostöö lõpetada.

Eduril oli õigus meedias häält tõsta

Pealtnäha oli see tüüpiline olukord, kus klubi soovib mängijast vabaneda ja muudab tema elu ebamugavaks, et pallur oleks nõus tähtajalise lepingu enneaegu lõpetama. Oleme sarnast käitumist näinud omajagu välismaal – meile on kindlasti kõige tuttavam näide Konstantin Vassiljeviga Poolas juhtunu, kus Gliwice Piasti plaanidest välja langenud kõrgepalgaline Vassiljev saadeti mudaliigasse trenni tegema, et Eesti koondislane oleks nõus lepingut varakult lõpetama. Kalju poolt vaadatuna on kõik ju mõnes mõttes arusaadav: kui ükskõik millistel põhjustel saadi aru, et Edur ei ole mees, kellega soovitakse koostööd jätkata, siis on loogiline, et otsiti võimalusi, kuidas koostöö endale võimalikult soodsalt lõpetada. Kui kokkuleppele ei oleks lõpuks jõutud, oleks Kalju pidanud ju Edurile tema lepingu järelejäänud kahe aasta tasu välja maksma.

Samuti on täiesti loogiline, et Eduril on sellises olukorras õigus meedias häält tõsta ja oma versioon asjade käigust esitada. Ühelt poolt selleks, et teised jalgpallurid saaksid tema loost õppida, teisalt ka selleks, et potentsiaalsetele tulevastele tööandjatele selgitada, et tema vähese mänguaja põhjused ei olnud ainult sportlikud.