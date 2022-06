Riigikohus: spordivõistluse tulemusi ei saa kohtus vaidlustada

Hagejad tuginesid kohtus asjaolule, et neil oli TVK-ga lepinguline suhe. Riigikohtu hinnangul piirdub aga sportlase lepinguline suhe võistluse korraldajaga üldjuhul sellega, et sportlane saab võistlusel osaleda, kui ta täidab ettenähtud tingimused – näiteks maksab osalustasu. Spordivõistlus ise on sõltumata lepingu olemasolust oma olemuselt konkurss. Lepingu rikkumine on näiteks see, kui korraldaja jätab võistluse ära või ei luba reeglitele vastavat sportlast võistlema. Sel juhul on sportlasel õigus nõuda korraldajalt vajadusel kohtu kaudu kahju hüvitamist.